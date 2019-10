Vald otsib Vanalinna kooli 400 õpilasele klassiruume

Vanalinna kooli direktor Tõnu Erin teatas esmaspäeval 1.–3. klassi lastevanemate koosolekul, et võib nüüd 80–95 protsendi kindlusega öelda, et kauaoodatud remont hakkab järgmisel suvel pihta. Et koolimaja saaks pärast jaanipäeva tühjaks kolida, tuleb vallavalitsusel aga leida ruumid 18 klassikomplektile ja personalile.

"Kuu jooksul ehk selgub, kuhu meie koolipere kolima peab," avaldas Erin lootust.

Kui direktor tõi ühe võimalusena välja variandi, et kool saaks tegutseda ka õhtuses vahetuses Kuressaare gümnaasiumis või Saaremaa ühisgümnaasiumis, tekkis lapsevanematest kuulajaskonna seas pahameelesumin.

Õhtune õpe on kehv variant

"Sellise asjaga mina küll nõus ei ole," teatas mitu lapsevanemat poolihääli.

"Meie õhtuse õppe varianti muidugi ei tervita," ütles Erin Saarte Häälele. Kui vallavalitsus kogu kooliperet ühele asenduspinnale kolida ei saa, on Erini sõnul võimalus kasutada erinevaid asenduspindasid.

"Kuna esimeses ja teises klassis annab praktiliselt kõiki tunde oma õpetaja, ei pea need klassid olema tingimata teistega koos," leidis Erin, lisades, et ülejäänud õpetajad annavad tunde mitmetes klassides.

"Kui need tunnid toimuvad erinevates kohtades, peaks ühest kohast teise liikuma ikka õpetaja, mitte klass," lausus Erin. "Seega on tähtis, et asenduspinnad asuksid üksteisele võimalikult lähedal."

Saaremaa vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö osakonna juhataja Urmas Treiel ütles, et Vanalinna kooli töö korraldamiseks uute ruumide otsimine on tema jaoks prioriteet.

Treieli sõnul on koolitöö korraldamiseks erinevad variandid: kas selleks leitakse üks terviklik või n-ö tükkidest kombineeritud asenduspind. Võimalike variantidena tulevad kõne alla nii riigile, omavalitsusele kui ka eraomandisse kuuluvad ruumid. Lähiajal kuulutab vallavalitsus välja avatud pakkumise, kus saab osaleda igaüks, kes soovib kooli jaoks ruume pakkuda.

Riigile või omavalitsusele kuuluvatest pindadest on koolipere ajutise peavarjuna kõne alla tulnud näiteks ruumid Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis ja meremajanduse keskuses.

Treiel möönis, et kui sobivat asenduspinda siiski ei leita, on üks võimalus korraldada õppetöö mõne teise Kuressaare kooli õhtuses vahetuses.

"See on minu silmis kõige halvem variant, aga läbi tuleks analüüsida kõik alternatiivid," rääkis Treiel. "Kardan, et kuu ajaga seda teha siiski ei jõua," lisas ta. Treiel ise eelistab n-ö terviklahendust logistiliselt keerulisele ja ebamugavale variandile, kus klassid on mööda linna laiali jaotatud.

Otsib lahendust ka SÜG-i jaoks

"Otsime sellist lahendust mitte ainult Vanalinna kooli jaoks, vaid ka järgmiseks kavandatud Saaremaa ühisgümnaasiumi remondi ajaks," rääkis Treiel. "See on praegu minu jaoks prioriteet."

Vanalinna kooli direktori Tõnu Erini hinnangul on vana koolimaja suurimad probleemid pea olematu ventilatsioon ja ruumikitsikus. Viimast aitaks lahendada hoovile kavandatav juurdeehitis. "Projekteerimine juba käib," märkis direktor.

Kuressaare Vanalinna kooli hoone rekonstrueerimine ja sisustamine läheb vallavalitsuse arvutuste kohaselt maksma 4,3 miljoni euro ringis.

Erin avaldas lootust, et 2021. aasta septembris alustab Kuressaare Vanalinna kool uut õppeaastat juba uuenduskuuri läbinud ja suuremas hoones.