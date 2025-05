KÜLAVAHELOOD Rahvarohke Aste kevadlaat ja üllatuskohtumine filmimees Sulev Keedusega

Aga nii nagu kuulajad saate nimest Külavahelood arvata võivad, toome esile Saaremaa külades toimuva.

Nädal tagasi toimus Astes kevadlaat ja piknik, Mustjalas samuti kevadlaat.

"Laadal ei pakuta üksnes laadakaupa, vaid saatejuhina saan neist kauplemiskohtades ülevaate ka külaelust," tõdeb raadiomees.

Astes saab reporter kõigepealt jutule kohaliku puutöömeistri Peeter Kuumiga. Mehel on letil üsna mitu uudistoodet. Peeter rändab palju ringi. Seekord on tema rikkalikus kaubavalikus lisaks omavalmistatud tarbeesemetele Austraaliast toodud omanäoline jalatsipaar. "Käisin onul külas ja sealt ma need jalatsid kaasa sain," annab käsitöömeister teada.

Omapäraste toodetega on väljas SA Hea Hoog. Vanemtegevusjuhendaja Aive Post tunneb heameelt, öeldes, et kaubal on minekut. Sel aastal tähistab SA Hea hoog oma 15. tegevusaastat.

Astesse on tulnud ettevõtjaid nii naaberküladest, kui ka kaugemalt, näiteks Läätsalt ja isegi Tallinnast. Kes nad on, millised on nende hinnangud maaelu kohta, sealhulgas kultuurisündmustest ja üldse rahvale pakutavast, seda saavad saate kuulajad teada.

Jaanus Artma leiab raamatutest, mida saab sentigi nende eest maksmata, endale sobivad ja raadiomehe palvel loeb raamatuaastale kohaselt peast ette ühe luuletuse. Ants Olesk hoiab laadaliste meeleolu üleval lõõts - ja suupillilugudega.

Aste kultuurikorraldaja Katrin Paju rõõmustab kordaläinud ürituse üle, öeldes, et juba traditsiooniks saanud kevadlaat meelitab kohale üha enam käsitöömeistreid, hoidiste ja küpsetiste tegijaid, kaubapakkujaid ning uudistajaid.

Mustjalas ootab raadiomeest ees üllatus. Rahvamaja juures jalutab filmimees Sulev Keedus. 2007. aastal tegi ta seal filmi "Jonathan Austraaliast".

Meeldetuletuseks. Wikipedia andmetel räägib film Mustjala lihtrahva igapäevaelust, mis on täis probleeme ja kus juuakse palju. Elanike lootused suurenevad, kui Mustjalga ehitatakse süvasadam ja sinna tuleb kruiisilaev Lili Marleen.

Filmimees räägib, et ta tuli kaasaga Kuressaarde teatrisse ja kasutades võimalust, käivad nad läbi mõned kohad, kus omal ajal filme tehtud.

Eesti filmiajakirjanike ühing valis "Jonathan Austraaliast" tookord Eesti Aasta

filmiks.