Kätlin oli parajasti autoroolis, kui sai telefonikõne, et just tema on aasta emaks valitud.

“See oli täiesti uskumatu ja võttis täiesti sõnatuks,” tunnistas Kätlin, kes pidi tol hetkel autosõidu pooleli jätma, sest tänu- ja õnnetunne tõi lausa pisarad silma. Ta lisas, et kahtlemata on see väga suur tunnustus, et saab ühes teiste, varasematel aastatel sama tiitli pälvinud tublide emadega ses auväärses rivis olla.