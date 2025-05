Kuressaare Ametikooli õppijad panid end proovile üle-eestilisel tegevusjuhendajate kutsevõistlusel

Lisaks korraldajatele Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist olid võistlustules ka Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus, Pärnumaa Kutsehariduskeskus ning Kuressaare Ametikool. Võistlus toimub alles teist korda – esmakordselt korraldati see 2024. aastal, kui esikoha pälvis Kristi Wright Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist.

"Esikolmikusse me küll ei jõudnud, aga see polnud ka peamine eesmärk," ütles Kuressaare Ametikooli teabejuht Taavi Tuisk. "Oluline oli õppida, saada tagasisidet ja kogeda, kuidas päriselu olukorrad võivad võistluspinges välja näha. Õppijate tagasiside oli väga positiivne."

Üks võistlusülesanne nõudis õppijatelt oskust juhendada vaimupuudega klienti kartuli koorimisel ja tükeldamisel. "Tegevusjuhendaja töö puhul on oluline, et ei tehtaks kliendi eest asju ära. Võistlussituatsioon on seejuures märksa pingelisem kui tavaolukorras," lisas Tuisk. Kliendi rollis oli professionaalne näitleja, kes tõi olukorda palju nalja ja andis väga positiivse kogemuse.