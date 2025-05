"Kui me alustasime, oli osalejaid alla saja," meenutas Rain Jano. "Eelmisel aastal saime rõõmuga tõdeda, et jooksule tuli juba 250 inimest. Sellel aastal oleme jõudnud 500 osalejani." Tema sõnul näitab see, et viie aastaga on tehtud tugevat tööd ning SunRun on leidnud inimeste kevadplaanides oma koha.