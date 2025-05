Mare Kurvits valiti valla lastekaitse peaspetsialisti-projektikoordinaatoriks

„Mare valikut toetas eelnev lastekaitsetöö kogemus ja väga head teadmised valdkonna seadusandlusest. Samuti on Marel projektijuhtimise kogemus ja vajalikud teadmised nii finants- kui ka tegevusaruande koostamiseks,“ selgitas lastekaitseteenistuse juhataja Kerli Gutman-Laht .

Praegu Saaremaa Toetava Hariduse Keskuses töötav Mare Kurvits on varasemalt olnud Saaremaa Vallavalitsuses lastekaitsespetsialist ning sotsiaaltööspetsialist. Samuti on tal kogemus projektijuhina inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsiooni mudelis. Mare on lõpetanud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse eriala ning omab Kuressaare Ametikooli hooldustöötaja kutsetunnistust (tase 4).