Maapõu andis välja viikingiaegsed mündid

Kaevamistel osalenud Taniel Vares ütles Kadi raadiole, et leiupaik võis olla kas muistne peatuskoht või asula. Millega täpsemalt tegu, selgitavad välja spetsialistid. Mündid saadeti Tallinna täpsemale määramisele. Vares märkis, et viikingiaegseid münte on Saaremaalt leitud varemgi ja ka muuseumis on need olemas.