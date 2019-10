Saaremaa VK võttis BIGBANK-ilt tähtsa võidu

“Mängisime täna meeskondlikumalt, kui mõne päeva eest TalTechi vastu,” rääkis peatreener Urmas Tali. “Olukordi, kus me lihtsate pallide mängimisega omavahel paanikat tekitasime, oli küll, aga kokkuvõttes kontrollisime mängu natuke paremini. Eelkõige oli hea algus, sest ükstapuha mis see vastane seal alguses tegi, suutsime näidata veatut võrkpalli ja järelikult on see võimalik. Kuidas vastase suurema surve all seda teha ja kuidas mingil hetkel õigeid otsuseid langetada, see on juba pikem teema.”