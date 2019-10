90 000 Pöide forelli pääsesid napilt hukust

Lulla sõnul oli Empoweri töötajate töökäsk anonüümne. Kui mehed mõistsid, et voolu katkestamise juriidiline külg on ebaselge ja teo tagajärjed vastuolus loomakaitseseadusega, jätsid nad asja pooleli. Ärev olukord aga püsis, sest juba järgmisel päeval pidi asja lõpule viima Eesti Energia esindaja koos politseiga. Siiski pole kalakasvanduses elektrit siiani ära võetud. Vastasel juhul oleks hävinud 36 tonni vikerforelli, mis maksab 200 000–250 000 eurot ning ettevõte oleks kohe pankrotis.

Saarte Hääle küsimusele, miks vool välja võtmata jäi, Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts ei vastanud. Ta ütles, et Eesti Energia ootab kliendi poolt ülekannet. Summasid ega kokkuleppeid ei soovinud ta kommenteerida. "Oleme alati kliendi suunas avatud ja loodame, et leiame peagi koostöös erinevate osapooltega kõigile sobiva lahenduse," sõnas Luts, lisades, et elektri väljalülitamine on viimane lahendus. Üldiselt jõutakse selleni siis, kui klient on korduvalt rikkunud kokkuleppeid.