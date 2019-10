Koduralli toob saarlased starti

Saaremaa ralli võistlusklassis EMV6 tuleb esimest korda starti rallipaar Olavi Paju ja Ott Kiil, kelle sõiduvahend on Renault Clio. "See võimalus kukkus kätte ja ei saanud kasutamata jätta," nentis seni vaid rahvarallil võistelnud ja nüüd sportrallil debüteeriv Olavi Paju .

"Otsustasime osaleda, kuna see on üks vahvamaid rallisid Eestis," ütles Saaremaa Lihatööstuses müügidirektorina töötav Koit Repnau. "Arvestades seda, et Oliver on saarlane ja mina ise Saaremaaga tihedalt tööalaselt seotud, on meie jaoks tegemist koduralliga."