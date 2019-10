Autoomanik hoiatab pättide eest

Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja Ragne Keisk ütles, et ööl vastu 12. oktoobrit kella 00.50 paiku sai häirekeskus teate, et Kuressaares Koidu tänaval avasid kaks meest võõra ühe masina ukse. Kuivõrd auto omanik oli läheduses ning kõnetas mehi, lahkusid nood kiirustades masina juurest. Teataja andis politseile meeste isikukirjelduse ja liikumissuuna ning politseinikel õnnestus mehed lähistelt tabada. Politsei tuvastas isikud ning ilmnes, et tegu on välismaalastega, kes endi sõnul eksinud olid. Miks nad võõra masina uksi puutusid, nad tol momendil selgitada ei osanud.