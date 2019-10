Georg Gross sõitis end Saaremaa rallil teiseks viiekordseks võitjaks

Kui Ivar Raidam oli troonil 1991., 1992., 1994., 1998. ja 1999. aastal, siis Georg Gross on piloodina kiireim mees olnud 2009., 2013., 2018. ja 2019. aastal. 2017 tuli ta võitjaks Ott Tänaku kaardilugejana.

“Viiekordne võitja olla on mõnus ja kõik sellised asjad on kihvtid,” rääkis Georg Gross, lisades, et ise võtab ta aasta korraga. Küsimusele, kas ka kuues võit on tulemas, vastas ralliäss: “Mine tea, kõik on võimalik!”

Grossi ja Mõlderi võit oli mäekõrgune. Roland Poom ja Ken Järveoja jäid neist 13 kiiruskatse kokkuvõttes maha 2.42,7-ga. Raul Jeets ja Andrus Toom kaotasid 2.49-ga. Laupäeva teiselt kohalt alustanud Ken Torn ja Kauri Pannas sõitsid viiendal katsel rajalt välja ja tabasid auto küljega puud.

Georg Gross ütles, et ralli kujunes võistluseks iseendaga. “Ega me algul ei teadnud, milliseks see võistlus kujuneb. Hoidsime tempot üleval ja kui oli selge, et kiirus on piisav, siis üritasime seda hoida. Paar mahapööret läks pikaks, aga muidu kõik sujus,” nentis ta. “Oli väga kihvt ja kartsin libedust algul rohkem, kui see asi väärt oli. Tiim oli auto väga hästi ette valmistanud, väikesed Oti näpunäited veel enne võistlust ning väga mugav ja nauditav oli sõita.”

Roland Poom ütles, et ilmselgelt ei oodanud ta kohe esimeselt rallilt neljaveolise autoga sellist tulemust. “Aga eks siin oli teistel ka ebaõnne, kuid tegime ka ise head sõitu ja täpselt selle tempoga, mis vaja,” lausus ta.

Raul Jeetsi hinnangul jäi teine koht Undva esimesele läbimisele, kus tehti sõiduviga. “Ilma selleta oleks meil olnud kuni lõpuni sekund-sekundis sõit,” märkis ta.

Juba avapäeval klassis EMV3 ja Estonian Junior Challenge´i arvestuses liidripositsiooni võtnud Robert Virves ja Sander Pruul hoidsid positsiooni lõpuni ja vormistasid laupäeva õhtul ka võidu.

Keegi ei tule kunagi teise koha peale sõitma

“Kuna meil aasta arvestuses midagi püüda polnud, siis oli mõte rallit nautida,” rääkis Ford Fiesta R2T-ga kihutav Robert Virves, lisades samas, et keegi ei tule ju kunagi teise koha peale sõitma ja võit on meeldiv boonus.

Enne laupäevaseid katseid oli Virvese ja Pruuli edu soomlaste Lauri Joona ja Markus Määtäneni ees 1,1 ning Kaspar Kasari ja Hannes Kuusmaa ees 14,6 sekundit. Ralli lõpuks edestasid saarlased Joona -Määtäneni 24 ning Kasari - Kuusmaad 2.49-ga.

Kogu rallit kokku võttes ütles Robert Virves, et üldiselt kulges kõik suuremate viperusteta, kui paar ekstsessi välja arvata. Nii oli esimesel päeval natuke probleeme turboga, kui üks klapp oli väsinud.

Laupäeval sujus kõik probleemideta kuni Oriküla katseni, mil edu jälitajate ees oli juba 27,7 sekundit. “Nägime, et rada on kehv ja üritasime lihtsalt läbi kulgeda,” rääkis noor rallipiloot. “Aga tagasipöördes ei näinud me sisekurvis olnud tünni ja sõitsime selle otsa. Auto esirattad jäid korraks õhku, kuid õnneks tulime sealt alla.”

Lauri Joonale ja Markus Määtänenile kaotati selle lühikese katsega 15 sekundit. “Soomlane oli kogu aeg lähedal, aga me ei lasknud end sellest häirida, tegime oma asja ja mingeid muid mõtteid ei tulnud,” tõdes Robert Virves.

Saaremaa ralli oli Virvesele ja Pruulile selle aasta viimane võistlus. Hooajast kokkuvõtet tehes ütles Robert Virves, et kindlasti läks kõik üle ootuste hästi, kuna nad suutsid turbomootoriga autoga kiiresti kohaneda.

“Ise kartsin natuke hullemat, kuna hirmutati enne teiste sõitjate poolt ära,” selgitas rallipiloot. “See pidi kaua aega võtma, et asi selgeks saada. Tahab küll harjumist, aga saime iga ralliga targemaks ja kiirust juurde.”

Järgmise aasta kohta ei osanud Robert Virves midagi konkreetset öelda. “Sõita tahaks ja niipalju kui võimalik ennast Eestist väljaspool näidata,” tõi ta välja oma soovid ja plaanid.

Kermo Laus - Timo Kasesalu jäid teiseks

EMV5-klassi Saaremaa ralli parimad olid Kristen Kelement ja Timo Kasesalu (Citroën C2). Teisele kohale tulid saarlased Kermo Laus ja Alain Sivous (Nissan Sunny) +2.51,1. Lauri Peegel ja Anti Eelmets (Honda Civic) olid seitsmendad, aeg +8.25.

EMV6: 4. Gert Virves - Tiit Põlluäär (Opel Astra) +3.32; 11. Peep Trave - Indrek Jõeäär (Honda Civic) +11.21.

EMV7: 8. Karl Jalakas - Rando Tark (BMW) +8.51; 9. Siim Järveots - Priit Järveots (BMW) +9.14; 14. Daniel Lüüding - Raigo Väli (BMW) +18.10.