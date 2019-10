Vallavalitsus on valmis Tiiu Tanu käsitööpoele hüvitist maksma

Lossi 1 keldriruumides tegutseva käsitööpoe esindaja Raili Rüütel pöördus juba augustis vallavalitsuse poole ja teatas, et müügikoht on ligemale kahe aasta jooksul, mil toimus kesklinna ehitus, kaotanud käibest 40 protsenti.

"Me lootsime väga, et suudame mingi rahalise varu teenida ooperipäevadega, kuid kahjuks oli meie kaupluse sissepääs täielikult suletud aedadega kuni kolmapäevani ja pool nädalast läks kaduma, sest kliendid ei saanud poodi sisse. Sarnane olukord on kestnud pea kaks aastat," kirjutas Rüütel.

Poepidaja märkis veel, et kaheaastase ehituse käigus on kauplus püüdnud olukorraga toime tulla ja asja mõistvalt suhtuda. Kuid nüüd on tekkinud makseraskused üüri tasumise osas, mistõttu palutakse vallal kompenseerida ehituse käigus saamata jäänud tulu kolme kuu üüriarvete ulatuses.

Tiiu Tanu käsitööpood kesklinna ehituse ajal. FOTO: facebook.com

Rüütel selgitas, et poepidamine on pigem mittetulundustegevus. Pensionärid toovad omavalmistatud käsitööesemeid kauplusse müüki ja käivad vabatahtlikena neid seal ka müümas.

"Oleme pigem ots otsaga kokkutulev kui kasumit teeniv ettevõte. Ja tulu kui selline ei olegi meile prioriteet number üks, pigem see, et üksikutel vanainimestel ja käsitööga tegelevatel inimestel oleks Saaremaal mingi väljund," märkis ta.