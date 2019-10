Vana leivakombinaat ootab võileivahinna eest uut arendajat

Nelja aasta eest küsis omanik OÜ Vintselle Kohtu tänaval asuva leivakombinaadi kinnistu eest 690 000 eurot, mullu kahanes hind 300 000 euro peale ning nüüdseks on sellest summast alles jäänud veel mõnevõrra vähem, 250 000 eurot. Seda põhjusel, et omanik soovib atraktiivse arendusprojektina müüdavale kinnistule kindlasti uue omaniku leida.

Vintselle investeeringute juht Andres Suurna tõdes, et nad on oma kinnisvaraäris viimastel aastatel keskendunud peamiselt äriklientide vajadustele vastavate pindade pakkumisele Tallinnas ja selle lähiümbruses. Suurna sõnul on nad sealkandis arendanud ja arendamas mitmeid äri- ja tootmishooneid ning soovivad seda tegevust jätkata senisest veelgi tõhusamalt.

Seetõttu on Vintselle otsustanud ka leivakombinaadist ehk Kohtu tn 7a projektist väljuda.

Erakordselt soodsalt

"Tulenevalt meie kõrgetest standarditest ning lugupidamisest Kuressaare linna vastu pakumegi projekti müügiks erakordselt soodsa hinnaga, et suurepärane koht linna südames pikalt kasutuseta ei seisaks," selgitas ta sedavõrd suure, ca 2260-ruutmeetrise ja 50-toalise hoone järjekordse languse läbiteinud hinda.

Suurna sõnul võib leivakombinaadi krundile kehtiva planeeringu kohaselt rajada kuni kolm elu- ja äripindadega hoonet, kokku kuni 2500 ruutmeetril. "Meie hinnangul on tegemist atraktiivse asukoha ja väga hea potentsiaaliga kinnisvaraga ja loobume sellest kahjutundega," kinnitas investeeringute juht.

Hoone katusel kõrguvad noored kased. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Vintselle OÜ-ga on Suurna sõnul ühendust võtnud mitmed huvilised erinevate ideedega, kes rajaks hoonesse näiteks kas korterid või loomekeskuse. Seni pole viljakandvate tulemusteni aga veel jõutud. "Hetkeseisuga lõplikku kokkulepet kellegagi siiski sõlmitud ei ole ja hakkajal arendajal on veel võimalus," ütles Andres Suurna.

Üks arendajaist, kes leivakombinaadi kinnistu vastu mõni aeg tagasi huvi tundis, on Tullio Liblik. Tema on selle mõtte nüüdseks küll maha matnud, kuid leiab, et kindlasti on sel potentsiaali väärt arendusprojektiks. "Mina leian, et see tuleks igatahes kasutusele võtta. Meil oli samuti huvi see ära osta ja teha sinna üürikorterid," tunnistas Liblik. Tema sõnul jäi see huvi aga juba aastatuhande algusse.

Vahest leiab rakendust

Millise hinnaga hoone reaalselt ostja leida võiks, Tullio Liblik konkreetselt öelda ei osanud. "See selgub ikkagi läbirääkimiste käigus, kuidas kellelgi äriplaan välja kannab. Müügihetkeks saab see hind kindlasti selgeks," tähendas ta.

"Aga loodame, et kui müüja tahab ikkagi hoonet müüa, siis saab ta selle müüdud ning heal asukohal olev kinnistu leiab rakendust," avaldas Liblik lootust.

Praegused teised suuremad kohalikud arendajad leivakombinaadi müügipotentsiaali ega selle hinda kommenteerida ei soovinud.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Saarte Hääl on endisest leivakombinaadist ja selle müügist varemgi kirjutanud. Kahe aasta eest oli omanikul näiteks tükk tegemist, et võidelda tühjalt seisvasse hoonesse tungivate vandaalitsejatega.

Toonasest Kuressaare linnavalitsusest öeldi, et ametlikke ettekirjutusi hoone kohta tehtud pole, kuid probleemide korral on omanikuga alati ühendust võetud ja omanik on kohe reageerinud – sissepääsud hoonesse on suletud ja hoiatussildid väljas.

Sobib nii äri- kui ka eluruumideks Saarte Hääl on eelnevalt kirjutanud, et 2000. aastal koostatud detailplaneeringuga oli ette nähtud tööstushoone lammutada ja asemele ehitada kaks pooleteist-kahekorruselist kivikatusega maja, mis võivad olla nii eluruumid kui ka äripinnad. Et hoone asub vanalinna muinsuskaitsealal, koostas muinsuskaitse vaneminspektor Tõnu Sepp 2004. aastal sellele ka eritingimused. Nende kohaselt on lubatud kinnistu keskne neljakorruseline hooneosa, 1930-ndatest pärit hoone, lammutada või rekonstrueerida.Eritingimustes on välja toodud, et juhul, kui see rekonstrueeritakse, tuleb taastada hoone esialgne akende lahendus, ehitada madal kelpkatus ja eksponeerida dolomiitplokkidest seinad.