SUUR PROJEKT TTJA kuulutas välja enampakkumise meretuulepargi arendamiseks

Saare 7 mereala pindala on 158,9 km² ja see asub Eesti mereala planeeringu kohaselt tuuleenergeetika arendamiseks sobival alal Saaremaast ligikaudu 12 km läänes.

Enampakkumine toimub elektrooniliselt riigimaaoksjoni veebikeskkonnas www.riigimaaoksjon.ee. Saare 7 ala alghind on 2 383 500 € ja minimaalne pakkumise samm 50 000 €. Enampakkumine on pikeneva lõpuga, pikeneva lõpu perioodiks on 15 minutit.