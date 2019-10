Sõbrad sikutasid hätta jäänud hirvepulli august välja

Looma päästeingliteks sattunud sõbrad arvasid, et hädaline on augus olnud ilmselt juba paar päeva. Nende tulekut märgates hirv aga enam ei rahmeldanudki, pigem ootas vaikselt.

Kasparit ja Alanit oodates asuti hirve jalgealust tõstma: betoonaugu kõrval olevat kruusa auku ajades tekitati sinna aste, et loomal oleks lihtsam sügavusest välja ukerdada. "Kahe koormarihma ja nelja mehe abiga võttis loom jõu kokku, jalad alla ning nii saimegi ta august välja," rõõmustas Vaga. "Oli näha, et ta lihased olid kangeks jäänud, kuid õnneks jõudis ta metsa tagasi, kus saab nüüd taastuda."

Marite Vaga sõnul käivad nad sõpradega tihti metsas ja taolisi suuri metsloomi on varemgi nähtud. Seni on kohtumised olnud üürikesed. "Seal, kui ma ta leidsin, tundsin aga hirmu, sest ma ei saanud aru, mis hääl see on ja kust tuleb," rääkis ta. "Kui sarvi nägin, oli ehmatus suur."