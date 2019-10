Thules kojas tänati laulu- ja tantsupeolisi

Laulupeo üldjuht Peeter Perens meenutas oma lapsepõlvesuvesid Kuressaares, lisades, et kindlasti on ka tänavusest laulupeost igal ühel omalaadsed mälestused. Perens, kelle vanaisa oli kunagine Kuressaare linnapea Johannes Perens, märkis, et seetõttu ei saagi tema anda üldist hinnangut laulupeo kordaminekule. "Minul isiklikult on mälestused valdavalt helged," ütles Perens Saarte Häälele ja lisas, et tema jaoks oli see ju ikkagi töö.