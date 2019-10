Saaremaa Võrkpalliklubi oli lätlastega hädas

“Eks me ise tegime selle mängu enda jaoks raskeks, aga ka vastane oli ootamatult heas hoos,” tõdes peatreener Urmas Tali . “Nad said kahes esimeses geimis korra initsiatiivi ja olukord kujunes keeruliseks. Aga pika sõidu peale bussist saali mängule tulles kipub nii ikka juhtuma.”

“Lätlased hakkasid ise servil eksima, see jäi neil nõrgemaks ja me hakkasime ka planeerivat paremini kätte saama,” rääkis Tali, lisades, et viies geim on alati pisut loterii.