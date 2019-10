Turismirahvas soovib rohkem bussiliine

Kõige enam soovivad turistid sõita liinibussiga Sõrve säärele, kus on lisaks kaunile loodusele ja mererannale näiteks Sõrve tuletorn, muuseum ja militaarrajatised. Turistile oleks Sõrves tegevust keskmiselt 4–5 tunniks, paraku ei ole praegu võimalik Sõrve säärt ühistranspordiga külastada.

Et turistid jõuaksid rahulikult ringi vaadata Vilsandi rahvuspargis, võiks lisanduda hommikune buss Kuressaare–Loona suunal. Ka Kuressaare–Panga suunal võiks sõita veel üks päevane buss.

Praegu on ühistranspordiga mugavalt külastatavad Kaali ja Angla. Visit Saaremaa uuringu kohaselt tuleb 16,9% Eestist pärit turiste ja 20,5% välismaalastest Saaremaale liinibussiga. Ühistranspordiga reisivate turistide osakaal pigem kasvab ning oleks hea, kui need inimesed saaksid ka siinseid vaatamisväärsusi külastada ühistranspordiga.

Saaremaa valla transpordinõunik Karl Tiitson ütles, et arutelu turistide saaresiseste liikumisvõimaluste parandamiseks on käinud juba mitu aastat. Kui on võimalik kohalike elanike ja turistide huve ühildada, siis seda tehakse.