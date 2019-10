Saare automudelismi nime all on alustanud Arvin Prei uue huviringiga. Lapsed saavad arendada oma tehnikaalaseid teadmisi ja ka ise mudelautosid kokku panna. Kõige põnevam on muidugi pärast üksteisega võidu kihutada. Kui huvilisi jätkub, võiks Arvini sõnul kusagile rajada ka statsionaarse võistluspargi.