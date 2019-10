Ott Tänak kindlustas Kataloonias maailmameistritiitli

263 punkti kogunud Ott Tänak edestab Thierry Neuville´i 36 ja Sébastien Ogier´d 46 punktiga. Kuna ühel rallil on võimalik maksimaalselt koguda 30 punkti, siis ei saa belglane ja prantslane saarlast enam ohustada. Ühtlasi tõusis Ott Tänak 20. autoralli maailmameistriks.

"On raske midagi öelda sellisel momendil," lausus Ott Tänak. "Pinged olid sellel nädalal teisel tasemel ja maailmameistritiitel oli minu elu eesmärk. Ma teadsin, et ei saa endale lubada mingeidki eksimusi, kuid samas pidi saama kirja ka vajaliku tulemuse. Nii oli mul ikkagi päris tõsine surve ja eriti alguses oli keeruline sellega harjuda. Kuid lõpuks oli see võimalus lõdvestuda ja teha enda kohta normaalne sõit."

Ott Tänak ütles, et tundis end pühapäeva hommikul autos normaalselt ja suutis sõita korraliku rütmiga.

"Teadsime, et peame olema Power Stage'il kiired, et koguda vajalikud punktid," rääkis maailmameister. "Me surusime tugevalt ja see tasus end lõpuks ära ja see, mis me lõpuks saavutasime, oli kauaoodatud tulemus. Tahan tänada oma tiimi, kes tegi suurepärase tulemuse."

Ott Tänak kaotas Kataloonia ralli kokkuvõttes Neuville´ile 17,2 sekundit, kuid edestas Dani Sordot 0,4 sekundiga.

Peakonkurent langes kiiresti

Ott Tänaku peamine konkurent tiitlile Sébastien Ogier langes konkurentsist juba reedel probleemide tõttu Citroëni roolivõimuga ja nii jäi saarlase peamiseks ohustajaks Hyundai piloot Thierry Neuville.

Esimest võistluspäeva valitseski Hyundai, kui kuue kiiruskatse järel oli liider vanameister Sébastien Loeb, teisel kohal sõitev Thierry Neuville kaotas talle 1,7 ja Dani Sordo 7,6 sekundiga. Viiendal kohal olnud Ott Tänak kaotas 21,7 sekundit.

"Tänane päev oli väga keeruline ja nõudlik," tõdes Ott Tänak, lisades, et kui nad esimesena rajale läksid, olid teeolud pidevalt libedad, kuid mingil määral ikkagi sõidetavad. "Tavaliselt on katsete teisel läbimisel olud veelgi keerulisemad ja see muidugi tekitab omajagu frustratsiooni. Ma pingutasin nii palju kui vähegi võimalik ja võib vast öelda, et kiiremini poleks saanudki, seega lõppkokkuvõttes võib selle päevaga siiski rahule jääda."

Ott Tänak ütles, et laupäeval on ees ootamas täiesti uued olud ja ta loodab, et asfaldil on olud võrdsemad ning koos Martin Järveojaga suudetakse teha tugev esitus.

Poodiumikoht käes

Laupäeva õhtul edestas Thierry Neuville Dani Sordot 21,5 ja Ott Tänakut 24,6 sekundiga. "Mul on väga hea meel, et suutsime tänase päeva sellise tulemusega ja ilma probleemideta puhtalt lõpetada," rääkis neli katsevõitu võtnud Ott Tänak. "Hommikusel ringil tundus auto väga hea, kuid olime ise hädas õige rütmi leidmisega ja seetõttu ka kaugel oma võimete piirist.

Olukorraga oli üpriski keeruline kohaneda, kuna praegu on omajagu pinget peal. Pärastlõunal tegime aga justkui restardi ja tänu sellele leidsime oma tavapärase rütmi üles ning saime hakata jälle suruma."