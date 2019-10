Orissaare apteek ootab pikisilmi ravimiameti luba

Coopi poe lammutamise tõttu kolima pidanud Orissaare apteek ootas veel eile ravimiametilt tegutsemisluba. Täna ollakse Coopi kauplusehoones viimast päeva ja uues kohas loodetakse uksed avada teisipäeval. Kui luba ei saada, peab OÜ Kuressaare Apteek proviisor kogu apteegi kaubavaru ajutiselt Kuressaarde hoiule tooma.

Apteegi uued ruumid on Orissaare teenuskeskuse majas, kus varem oli Swedbanki kontor. Teisipäevasel istungil otsustas Saaremaa vallavalitsus ruumid pangalt 15 000 euroga ära osta. Abivallavanem Jüri Linde märkis, et nüüd on kogu maja valla käes. Esialgu anti ruumid rendile apteegile, kuid hiljem lähevad need teenuskeskuse käsutusse.

Asenduspinnal tegutseks apteek tuleva aasta suveni, mil nad saavad tagasi kolida Coopi uude avatavasse kauplusse.

Veel eile ei olnud apteegil ravimiameti luba, kuna puudus valla käest ruumide rentimist tõendav dokument ning ametile ei olnud meeltmööda samas ruumis asuv sularahaautomaat.

"Apteegi ruume tuleb kasutada sihipäraselt ehk apteegi ruumid on ette nähtud apteegiteenuse osutamiseks," selgitas Saarte Häälele ravimiameti kommunikatsioonijuht Kristi Sarap, miks apteegis ei või osutada pangateenuseid.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas saatis ravimiametile omakorda murekirja, kus palus vastutulelikkust ja pakkus välja, et sularahaautomaat võiks apteegisaalis asuda vaheseinaga eraldatud alal. Kallas palus mõista, et ka sularahaautomaadi olemasolu on maakohas väga olulise tähtsusega ja seda ei ole niisama lihtne liigutada. Kahjuks pole Orissaare-taolises väikeses kohas ka apteegile muid ruume võimalik leida.

Kristi Sarap ütles, et amet suhtleb nii valla kui ka apteegi omanikuga ning probleemi püütakse lahendada.

Apteegi omaniku proviisor Maarja Tiitsoni sõnul on temal küll lootus, et olukord laheneb ja ta saab teisipäeval uues kohas alustada. Kõige mustem stsenaarium oleks see, kui apteeki ei saaks üldse avada. Muid ruume ta Orissaares ei leidnud. Samuti oleks tülikas, kui Coopi hoonest väljakolimise ja uues kohas avamise vahele jääks nii pikk vahe, et apteegikaubad tuleks vahepeal Kuressaarde viia.