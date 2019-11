Kuressaarde kerkib maja psüühikahäirega inimestele

Selle teate edastas Saaremaa vallavolikogule eile AS-i Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd. Ta lisas, et ehitamist on plaanis alustada tuleva aasta esimeses pooles ja hoone maksumus on umbes miljon eurot. Tegu on liginullenergiahoonega, mis lisaks madalale energiatarbimisele toodab katusel asuva päikeseelektrijaamaga energiat juurde.

Männi selgitusel on Õie tänava kinnistu näol tegu väljakujunenud elukeskkonnaga teiste elamute vahel. Asukoha valikul on oluline teenuste lähedus ja ligipääsetavus.

“Kauplused, apteegid jms peavad jääma lühikese jalutuskäigu kaugusele, sest erivajadusega inimesed ei kasuta liiklemiseks autot,” rääkis Mänd.

Ta tuletas meelde, et kaks aastat tagasi hakkas Kuressaares tööle Ruubi Kodu, kus elab kümme inimest. Tagasiside on senimaani olnud ainult positiivne. Kuu aja pärast võtab AS Hoolekandeteenused kasutusele kolm korterit Smuuli elurajoonis, kuhu asub elama kümme psüühilise erivajadusega inimest.

IDA-NIIDU elurajooni tuleb samasugune hoone, kui juba on valminud Tallinnas Alvari tänaval. FOTO: AS Hoolekandeteenused

Umbkaudu 40 kliendikohta vaimu- ja liitpuudega inimestele tehakse aga Kogula endise eakatekodu hoone baasil. See on oluliselt ökonoomsem kui Sõmera hoone.

Sõmera Kodu juhataja Terje Hanson rääkis, et hetkel on Sõmeral 74 töötajat, nendest umbes 30 saavad tööd uutes üksustes. 30 inimest lähenevad pensionieale ning nende asemele on juba praegu Sõmerale väga keeruline personali leida. “Saame kindlalt väita, et tööealised inimesed leiavad endale töö ning sotsiaalseid probleeme ei tule,” kinnitas Hanson.