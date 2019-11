Lisasöötmine toob metssead põldudele tagasi

Metssigade küttimist Aafrika seakatku tingimustes reguleeriva määruse eelnõule laekunud riigikogulaste ettepaneku kohaselt tuleks ühel söödakohal lubatavat söödakogust suurendada viielt kilogrammilt 40 kilogrammile. Lisasööda koguse suurendamine vähendab ettepaneku autorite hinnangul illegaalseid söötmiskohti ning aitab jahimeestel raha kokku hoida.

Jahimeeste toetusrühma ettepaneku suhtes esitasid sel nädalal keskkonnaameti palvel seisukoha Aafrika seakatku püsitöörühma liige Arvo Viltrop ja keskkonnaagentuuri eluslooduse osakond ning mõlemad on lisasöötmise suurendamise vastu.

Ülar Tänak: Kui sigu tuleb rohkem, on maisikasvatusel kriips peal.

Keskkonnaagentuuri hinnangul võimaldab söödakoguse suurendamine viielt kilogrammilt 40 kilole täielikult katta 15 põrsa-kesiku ning viie kuni kaheksa täiskasvanud metssea ööpäevase toiduvajaduse. Sellise toidukoguse mõju populatsiooni arvukuse kasvule on märkimisväärne, mis omakorda võib taudi uuesti möllama panna.

Metssigade lisasööt aitab ka paremini toime tulla haigusi levitavatel võõrliikidel, nagu kährikkoer. Lisasöötmine kahandab metsloomade vastupidavust haigustele, vähendab nende inimpelglikkust jne. Söödaplatsid toimivad sageli ka parasiitide ja nakkushaiguste levikupunktidena.

Kuigi seakatk praegu Eestis aktiivselt ei levi, on võimalus selle uueks laineks jätkuvalt suur, sest katkukoldeid leidub naaberriikides Lätis ja Venemaal. Keskkonnaagentuur riigikogu jahimeeste toetusrühma ettepanekut ei toeta.

Aafrika seakatku asjatundja, Eesti maaülikooli professor Arvo Viltrop märkis, et ettepanek suurendada lisasööda kogust söötmiskohas kuni 40 kilogrammini ööpäevas on vastuolus Euroopa Liidu toiduohutuse ameti soovitusega vähendada kõikjal Euroopa Liidus metssigadele eluks ja paljunemiseks vajalikke ressursse. Et praegu peibutussöötmiseks lubatud viis kilogrammi ööpäevas võib samuti metssigade elu- ja sigimisvõimet suurendada, võiks kõne alla tulla toiteväärtuseta peibutiste kasutamine.

Metssigade asustustiheduse kunstlik suurendamine viiks Viltropi sõnul olukorrani, kus seakatku epideemia saaks Eestis jälle võimalikuks. See võib kaasa tuua ränki kannatusi loomadele ja majanduskahju seakasvatussektorile. “Meie eesmärk peaks olema püüda hoida praegust metssigade arvukust suurenemast, et uut epideemiat ennetada,” osutas Viltrop kirjas keskkonnaametile.

Professor Viltrop selgitas, et olukord Aafrika seakatku osas halveneb nii EL-is kui ka kogu maailmas. Taud levib üha enamates riikides ja suurematel aladel. Risk viiruse kandumiseks Eestisse suureneb võrdeliselt sellega, kuidas taudi levikuala maailmas suureneb. Metssigade praegune madal asustustihedus Eestis näib aga olevat optimaalne, et vältida suurema epideemia taaspuhkemist.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko ütles, et praegu pole veel otsustatud, kas riigikogu liikmete ettepanek metssigade lisasöötmist suurendada läbi läheb või mitte.

Kärla piimatootja Ülar Tänak nentis, et metssigade arvukus on praegu madal. Kui lisasöötmise suurendamine aitab sigu küttimiseks söödaplatsile meelitada, siis Tänak selles probleemi ei näe. Kui lisasöötmise suurenemisega kaasneb aga metssigade arvu kasv, siis sellega ei ole põllumehed mitte mingil juhul nõus. “Nüüd ma olen saanud ka maisi kasvatada, aga kui sigu tuleb rohkem, on sellel kriips peal,” lausus ta.