Õie tänava hoone rajamist pole ametlikult alustatud

Riigile kuuluva Õie 8 kinnistu sihtotstarve on üldplaneeringu järgi elamumaa. Kehtivat detailplaneeringut kinnistul ei ole ja mingeid menetlustoiminguid ehitamiseks AS Hoolekandeteenused valla teatel algatanud ei ole. Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Rein Kallas märkis, et seadus annab võimaluse ehituseks ka ilma planeeringuta ja üksnes projekteerimistingimuste alusel.