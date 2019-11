Vesse legendid tulevad kossu meistrivõistlusteks kokku

“Meil oli suvel üritus, kus tähistasime enda Eesti meistrivõistluste pronksmedalite võitmist 20 aastat tagasi,” rääkis meeskonna üks liidreid ja ka meistriliiga tasemele väljajõudnud Rene Kiil. "Tegime Enn Laanemäe ja Jaanus Kiili juhendamisel ka poolteist tundi trenni ja pärast pidulikul koosistumisel käis keegi välja mõtte, et võiks selle pundiga mängida maakonna meistrivõistlustel. Trenn näitas, et kõik mehed on vormis ja nii see otsus tuli, aga tingimusel, et kas kõik koos või ei keegi. Kõik mehed lubasid ikka kaasa teha.”