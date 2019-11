Saaremaa sai esimese mahemaa sildi

Maheala sildi panid kolmapäeval paika Saaremaa abivallavanem Jaan Leivategija, Organic Estonia MTÜ tegevjuht Krista Kulderknup ja mahepõllu omanik Hendrik Salm, kes kasvatab mahehernest, maherukist ja teisi mahekultuure.

Maheala siltide idee autor ja projekti eestvedaja, Organic Estonia MTÜ tegevjuht Krista Kulderknup ütles, et Saaremaa on üks Eesti kolmest suurema mahetootjate arvuga maakonnast, mistõttu on maheala sildi paigaldamine saare mahepõllumajandusele märgilise tähtsusega.

Kulderknup tõdes, et Saaremaa on väga kiiresti arenev maakond, mis oma mahepõllumajanduse edulooga on eeskujuks ka teistele Eesti maakondadele. Ühtlasi loodab Kulderknup, et Saaremaa esimene maheala silt julgustab teisigi mahepõllumajandusettevõtteid selle vahva ideega liituma.

Hendrik Salm märkis, et Kalma küla põllule pandud silt aitab kaasa mahepõllumajanduse idee tutvustamisele ja teadvustamisele. "Täna on keeruline põllule peale vaadates aru saada, kas tegemist on mahepõllumaaga. Usun, et eristuv märgistus aitab teadvustada mahe-ideed ja seda, miks me seda teeme," selgitas Salm.

MTÜ Organic Estonia väärtustab mahetootmist ja jätkusuutlikku keskkonnahoidu. Mahepõllumajandus on üks osa suurest tervikvaatest – Mahe-Eesti kontseptsioonist, mis ei piirdu üksnes toidu või kosmeetikaga, vaid kätkeb endas mahedat ja rohelist mõtteviisi oluliselt laiemalt. Mahepõllumajandus on maheda mõttelaadi üks alustaladest, lausus Krista Kulderknup.