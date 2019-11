Ott Tänak püüab Austraalias meeskondlikku tiitlit

“Pärast pingeid, mis meil Hispaanias olid, on hea minna Austraaliasse palju pingevabamalt,” rääkis Ott Tänak Toyota pressiteate vahendusel. “Oleme meeskonnana viimase kahe aasta jooksul palju saavutanud ja nüüd on meil võimalus veel üks tiitel võtta.”

Konstruktorite arvestuses on liidrikohal oleva Hyundai edu Toyota ees 18 punkti. Viimast korda Toyota Yaris WRC-ga startiv Ott Tänak ütles, et talle meeldib Austraalia ralli, kuigi seal võistlemine võib olla väga keeruline. “Tee ääres olevad puud tekitavad varjud ja kohati võib olla raske näha, kuhu tee edasi viib,” selgitas rallipiloot, lisades, et seepärast tuleb keskenduda legendile.