FC Kuressaare kaotas koduväljakul ning jätkab üleminekumängudel

“See on minu siin oldud aja jooksul meie parim mäng,” märkis FC Kuressaare peatreener Dmitrijs Kalašnikovs . “Me võitsime küll Viljandit ja Maardut, kuid Narva on hoopis teisel tasemel meeskond. Me valdasime täna initsiatiivi ja surusime neile oma mängu peale. Väljak on väike ja võib-olla jäi vajalikust meisterlikkusest puudu, aga mängu organiseerisime ja dikteerisime tempot meie.”

Kalašnikovsi sõnul sundis Kure vastasele oma tahtmise seekord peale. “Nii nagu me minu vigadest kaotasime Levadiale, täna ei oleks juhtunud,” leidis ta. “Me kaotasime, sest läksime iga minutiga üha enam rünnakule ja muutsime oma asetusi. Nad lõid oma värava just tänu sellele, et me läksime peale. Kui olnuks vaja mängida 0 : 0 või teenida punkt, siis me poleks täna kaotanud.”