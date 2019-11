Saaremaa VK ei jätnud lätlastele mingit võimalust

Laupäeval Kuressaare spordihoones mängitud kohtumises RTU/Robežsardzega juhtis võõrustajad võidulainele Saaremaa meeskonnas oma debüüdi teinud Keith Puparti edukas serviseeria ja vastane võideti 25 : 14.

Järgmistes geimides Pupart küll enam ei mänginud, kuid ka need võideti kindlalt 25 : 16 ja 25 : 18. Oli näha, et kogenud mängumehe lisandumine on meeskonna mängu paremaks muutnud.

“Ma tahaks loota, et meeskond on tänu minule paremaks saanud,” ütles ühe punkti toonud Keith Pupart, lisades, et kindlasti on tihenenud konkurents kõigi jaoks positiivne ja edasiviiv jõud, millega vastastele vastu astuda.

Peatreener tunnustas vastast

Peatreener Urmas Tali ütles, et tegu ei olnud üllatavalt kindla võiduga ja riialastele jättis jälje ühe tempomehe puudumine. “Kui vastuvõtt on neil käes, siis on nad rünnakul päris osavad,” lausus ta. “Me saime nende diagonaaliga täna hästi hakkama ja nad ei leidnudki sinna lõpuks õiget meest. See oli ka see, mille pärast tundub, et saime kergelt. Aga lätlased ei jäta kunagi pooleli, neil on selline hing sees, et kui vaja, lähevad läbi seina ka.”

Samas tõdes ka Tali, et meeskond on mängus paremaks muutunud. “Ega me ei saa kehvemaks minna ja mingi protsess ju ikkagi toimub. Iseasi on see, kui kiirelt need asjad toimuvad ja kas kõik on sellel tasemel, mida nad treeningutel näitavad. Meil on mängu kõvasti juurde pandud,” märkis ta.

Resultatiivsemad olid Daniel Maciel 15 ja Javier Jimenez 13 punktiga.

Jelgava vasturohtu ei leidnud

Pühapäeval ilma oma liidri Karlis Levinskiseta Kuressaarde tulnud Jelgava Biolarsi vastu mängides võitis paljudele meestele mänguaega andnud Saaremaa geimid 25 : 17, 25 : 10 ja 25 : 15. “Nende mängus andis kindlasti tunda, et diagonaal oli puudu,” märkis peatreener Tali. “Konkreetset eesmärki täna polnud. Vahetasime sidemängijat ja proovisime teistmoodi rünnakut üles ehitada, tempod said rohkem võimalusi ja saadi hakkama. Suures plaanis oli kõik hästi.”

Urmas Tali sõnul suutis meeskond end nädalavahetusel lätlaste vastu korralikult häälestada, mängida stabiilselt ja suuri ärakukkumisi ei olnud. “Tehnilisi elemente ja üksikuid asju, mida oleks saanud paremini teha, kindlasti on,” lausus ta.

URMAS TALI sõnul suutis meeskond end nädalavahetusel lätlaste vastu korralikult häälestada ja mängida stabiilselt. FOTO: Irina Mägi

Keith Puparti hinnangul on positiivne, et mõlemad mängud võideti, ja see on esmatähtis. “Oleme nüüd kaks nädalat koos harjutanud ja ilmselgelt pean ma ennast sellesse võistkonda integreerima ning parandamise ruumi on kõvasti,” leidis 5 punkti toonud nurgaründaja. “Sidemängijad on minu jaoks kaks erineva käekirjaga meest ja eks ma pean nendega trennis koostööd lihvima ning saab kindlasti paremini. Aga loodan, et olen toonud positiivse energia. Me ei mängi veel täiuslikku võrkpalli ja annab veel kindlasti juurde panna.”

Saarlaste resultatiivsemad olid Daniel Maciel 15, Rauno Tamme 10, Graham Beau James 8 ja Henri Treial 7 punktiga.

Liiga liidrina jätkab 20 punktiga BIGBANK Tartu, Saaremaal on teisena 19, Jekabpils Lušil kolmandana 18, Selveril neljandana 12 ja Pärnul viiendana 12 punkti.