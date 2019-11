Lageraie tegijad hävitavad Sõrves kaitsealuseid taimi

Alles hiljuti sai keskkonnainspektsioon kaebuse, et Kaimri külas on hävitatud luuderohtu. Teatise teinud külaelanik avastas ühel päeval jalutuskäigu ajal, et vana raudtee ääres sangleppade ümber väänelnud võimas luuderohi on läinud saemeeste saagiks.

Paar aastat tagasi said Kaimrist mõniteist kilomeetrit Sõrve pool asuva Lindmetsa küla elanikud luuderohu lõplikku hävitamist takistada täiesti juhuslikult.

Raie käigus hävitatud luuderohu avastas naaberküla Kaunispe elanik Reet Sau, kes aastapäevad tagasi raielangile jalutama minnes nägi, kuidas ühe alles jäetud puu peal kasvas uhke luuderohi. Purustatud luuderohtu vedeles ka ümberkaudsete kändude juures. Sau meelest oli puhas juhus, et üks puu alles jäeti.

Kaunispel näitas möödunud nädalal Aivar Pohlak, kus luuderohi alles jäi. Raielangil sirgub paari püsti jäänud puu hulgas ka mänd, mille tüve mööda ronib mitme sõrme jämeduse varrega luuderohi 15 meetri kõrgusele. Eestis levib taim põhiliselt vaid Saaremaal ja vähesel määral Hiiumaal.

Vaid mõni meeter eemal turritavad poolpehkinud kännul murtud luuderohu varred, mis on elujõu säilitanud ja ajavad uusi võrseid. "See tegu on kriminaalne," kordab Pohlak rohelisi lehekesi uurides mitu korda.

Reet Sau sõnul andis ta toona juhtunust keskkonnaametisse teada. Kohale tulnud ametnik leidis luuderohtu langi lähistelt veel mitmes paigas. Samamoodi leiti luuderohu kasvukohti ka Kaimris. Keskkonnaregistri andmeil on see paik Lindmetsa küla lähedal nüüdseks kaitsealuse liigi leiukohana arvele võetud ning olemasolevat isendit ei ähvarda enam miski.

Pohlaku sõnul saab ta aru, et maaomanikud ei tea ning neid ei huvitagi, mis nende maa peal kasvab. "Paljude jaoks on maa vaid rahanumber," nendib ta. Mida vähem elab piirkonnas inimesi, seda vabamalt saavad metsamehed tegutseda.

Kui luuderohi pole keskkonnaregistris kirjas ning seda pole metsateatise peale kantud, ei saa selle hävitamise eest kedagi karistada. Keskkonnainspektsiooni pressiesindaja Leili Tuul ütles, et inspektsioon kaalus Kaimris menetluse alustamist, aga jõudis järeldusele, et harvesteri juhilt ei saa eeldada kaitsealuste liikide tundmist. "Kuna seal kasvavast luuderohust polnud teada, siis ei oleks õiglane ega otstarbekas karistada," selgitas Tuul.

Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi tõdes, et leiukoht peab olema registris kirjas, muud moodi selliseid juhtumeid vältida ei saa. "Seadus on lakooniline, aga sealt edasi tuleb päriselu," ütles Talvi. Enamasti juhtuvad taolised asjad tahtmatusest või teadmatusest, samamoodi nagu inimesed korjavad metsast mõne kena lille ning hiljem selgub, et tegu on kaitsealuse käpalisega. Ta märkis ka seda, et paraku ei saa ametnikud kõiki raiealasid ükshaaval eelnevalt hinnata, nii nagu seda kunagi tehti, intensiivse metsamajanduse puhul lihtsalt ei jõuta kõiki kohti üle vaadata.

Tõnu Talvi kutsub kõiki üles kaitsealuste taimede asukohast teada andma, et taolisi juhtumeid vältida. Keskkonnaamet soovitab metsaomanikul luuderohu allesjäänud isendite säilimisele kaasa aidata – selleks tuleb säilinud taimede lähedale istutada ligi meetrikõrgused puud, mis pakuvad luuderohule sobivat varju.