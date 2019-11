Saaremaal soojatootmiseks piisavalt prügi ei jagu

AS-i Kuressaare Soojus nõukogu esimees Tambet Kikas märkis, et prügi kasutamisest soojatootmises on räägitud ka ettevõtte nõukogus. Senine teadmine ütleb, et Saaremaal ei jätku prügi, et sellest soojust toota, ning absurdne oleks prügi mandrilt juurde vedada.