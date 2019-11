Saaremaa VK võitis poolfinaali avavaatuse

"Lihtsamat pole seal midagi," ütles SVK peatreener Urmas Tali 27. novembril mängitavat korduskohtumist kommenteerides. "Minnakse ikka mängu võidu peale, mitte ei mängita mingitele punktidele. See on õhkõrn edu ning on vaja head keskendumist ja konkreetset olukordade lahendamist."