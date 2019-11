Võidukas Saaremaa VK sammub eesmärkide poole

Saaremaal on nüüd liiga liidrina 22, Jekabpils Lušil teisena samuti 22 ja kolmandal kohal oleval BIGBANK-il 20 punkti.

“See on alles teise ringi algus, 3 : 2 mänge on olnud palju ja kõigil meeskondadel tuleb tummisust juurde,” märkis peatreener Urmas Tali, kes liidrirolli praegu üle ei tähtsusta. “Pigem läheb see asi aina tihedamaks ja otsustavaks saavad kokkuvõttes ikkagi kolmanda ringi mängud. Nüüd keskendume eelkõige kolmapäevasele karika poolfinaalile Tallinnas Selveri vastu.”