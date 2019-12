Tene Laul esitleb peagi oma esimest raamatut

Tene Laulu sõnul on ta eelkõige abistaja ja õigele teele suunaja ning see on ka üks põhjuseid, miks ta oma tööd teeb ning miks inimesi aitab – ta tahab suunata inimesed märkama ja mõistma seda, mida palja silmaga näha ei ole. Nii avabki ta oma esimeses raamatus tähtkujude varjatud maailma.