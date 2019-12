Osilia Takso loobus kallist rendipeatusest

Taksofirma juhataja Tarmo Susi selgitusel kerkis peatuse rent enampakkumise tulemusena 1200 eurole ühes kalendrikuus. "Kuna peatusest tulnud klientide arv on võrreldes tellimisnumbri ja äppide vahendusel tulnud klientide arvuga ainult 3%, siis olukorda analüüsides selgus, et lepingu sõlmimise järgselt kujuneks teenuse osutamine kahjumlikuks," märkis ta.

Susi tõi võrdluseks firma tellimisnumbri 1771, mille tasu on 1540 eurot aastas, kuid mille vahendusel tuleb lõviosa tellimustest. Ta lisas, et enampakkumiste tulemuste kajastamise järel ajakirjanduses võtsid firmaga ühendust mitmed kesklinna kinnisvaraomanikud, kes pakkusid alternatiivseid peatuskohti oma teega piirnevatel kinnistutel. "Hetkel on veel läbirääkimised pooleli ja seni kasutame Uue tänava taksopeatust," ütles Susi.

Osilia Taksol on kokku viis taksot, millest väljas on korraga nii palju, kui on nõudlust. Nädalavahetustel või pühade ajal on sõidus kõik masinad, nädalasisestel öödel vähem.