Meelis Juhandi on Lääne regiooni parim koostööpartner

Liiklusohutuse auhinna eesmärk on väärtustada ning avaldada tänu isikutele ja organisatsioonidele, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud liiklushariduse korraldamise ja liiklusohutuse edendamisega.

Tunnustuse jagamisel rõhutati, et lisaks oma põhitööle on Meelis Juhandi ka aktiivne kogukonna liige, osaleb Vallavolikogu töös ja on kogunud tuntust harrastusnäitlejana nii oma maakonnas kui ka väljaspool maakonda. Ta on olnud aastaid üheks lektoriks Maanteeameti loengutel „Selge pilt“. Koostöös Maanteeametiga töötab tal hetkel välja sekkumiskoolitust jalgrattaga liigeldes rikkumise toimepannud alaealistele.