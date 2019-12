Pöide kirik saab uue oreli ja pingid

Lisaks orelile on kirikul lootus saada ka korralikud pingid ja kantsel. Need on Untera sõnul välja pakkunud üks Malmös tegevust lõpetav luteri kirik, mille asemele kerkib kaubanduskeskus. Sisustus tuleb veel Eestisse toimetada ja esialgu kusagil ladustada, sest kiriku põrand ei ole Untera sõnutsi paraku sellises seisus, et sinna saaks korralikku mööblit paigaldada. "Aga me võtame need tänuga vastu ja püüame ka selleks raha leida," lausus ta.