Nunnu & Rockstari esikvideo viib duo lapsepõlvemaale

"Kui elus juhtuvad suuremad muudatused, siis tekib tahtmine vaadata minevikku analüüsiva pilguga, kuhu on eluteel jõutud, mis/kes on meid selliseks vorminud ja kuidas me sellega rahul oleme, mida tahame teistmoodi teha, milliseid mustreid murda, kellele on vaja andestada, kuhu poole püüelda," selgitas duo vokalist Hanna-Leana Kuus.