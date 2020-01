Nasva sadama vuntsimine jätkub sel aastal uue hooga

Nasva jõekalasadama kutseliste kalurite ühingu liige Kaido Tiit (fotol) ütles, et tänavuste ehitustöödega pole sadama arendusplaanid veel sugugi lõppenud. Kui õnnestub raha saada, tahetakse kindlasti korda teha niinimetatud kalurite maja, kus kalamehed oma püügivahendeid hoiavad ja omavahel suhtlevad.

Ühingu juhatuse liige Mart Undrest on öelnud, et Nasva jõesadam on üks vähestest Saare maakonna sadamatest, mille puhul saab rääkida kalapüügist kui tööstusharust. Lisaks toimetavad sadamas ka harrastuskalurid. Nasva jõesadamas lossitakse keskeltläbi pool maakonna rannakalast.