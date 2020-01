Saaremaa tarbijate ühistu lõi investeeringuteks eraldi firma

Kalle Koovi sõnul sai eraldi firma asutatud ühistu investeeringute juhtimiseks ja ühistu liikmetele selles osalemiseks võimaluse andmisega. Eraldi töötajaid Kapitaliinvesteeringute palgal ei ole ning selle tegevuski on Koovi sõnul praegu passiivne, ehkki asutades oli see seotud Coop Panga aktsiate avaliku emissiooniga. "Täna on börs, nagu ta on," tõdes Koov, soovimata teemat lähemalt kommenteerida.