Inimesed toetavad liiklustragöödias hukkunute lähedasi

Ott Oll, kes kaotas õnnetuses elukaaslase Kati, üheksakuuse tütre Elli ja naise ema Eve, ütleb, et perekond ise ei ole selle üleskutsega seotud ning et esialgu tekitas see neis hulgaliselt küsimusi ja meelehärmi: Facebookis leviva üleskutse juurde on postitatud ka kahtlevaid, isegi pahatahtlikke kommentaare.

Algne postitus tehti Facebooki kinnises märtsibeebide grupis ja üleskutse autor palus, et seda mujal ei levitataks. Ometi sai sõnum laiema kõlapinna.

“Arvan, et pole vaja põhjendada, miks selline postitus tehti, usun, et loogiline mõtlemine aitab põhjusest aru saada,” kirjutas viljandlane Kristel Täär, kes üleskutset avalikult edasi jagas. Ta lisas, et kuna inimesed on postituse autorilt kogu aeg küsinud, milleks raha kogutakse, ning avaldanud aktsiooni suhtes kahtlusi, siis tahab ta rõhutada, et tegu on vabatahtliku aktsiooniga.

Ott Oll on üritanud leida algse postituse autorit, et paluda sellel sõnumi levikut piirata või vähemalt sõnastust korrigeerida. Seni pole see õnnestunud.

Samas on ka Saarte Hääle poole pöördunud inimesi, paludes selgitada, kuidas soovijad saaksid hukkunute lähedasi toetada. Paljud sooviksid kanda raha otse omaste kontole, kuid ei tea, kas sotsiaalmeedias levitatud arvenumber on õige, ütles toimetusega suhelnud Kristiina.

Ott Oll palus tänada kõiki häid inimesi, kes on neile leinas toeks olnud, ning andis pärast lähedastega nõupidamist loa avaldada info pangakontode kohta, kuhu need, kes soovivad lähedasi leinas toetada, saavad anda oma panuse.