Rahvas soovib Pöide kiriku juurde kiirusepiirangut

Saaremaa vallavalitsusele saadetud vastavasisulisel kirjal on 13 allkirja. Oti külavanem Õnne Sööt kinnitas probleemi tõsidust. Teel kihutatakse 90 km/h, adumata, et see on siiski külavahetee. Kuigi seal asulamärki ei ole, teavad kohalikud Söödi sõnul, et sellel teel liigub lapsi ja võtavad ise kiiruse maha.