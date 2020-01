Kesk-Euroopas leviv linnugripp võib rändlindudega Eestisse jõuda

Veterinaar- ja toiduameti (VTA) loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Hele-Mai Sammeli sõnul taudi Eesti lähiümbruses veel tuvastatud pole, kuid kindlasti ei tohi valvsust kaotada. “Hetkel näeme, et gripikolded, mis on tuvastatud, asuvad Kesk-Euroopas. Kui aga linnugripi levikut ei suudeta peatada, võivad kevadel saabuvad rändlinnud gripi ka Eestisse tuua,” selgitas Sammel.

Laugu küla kanakasvataja Kersti Nõmm ütles, et uudis linnugripist teeb loomulikult valvsaks. “Esimene asi, mis ma teen, on see, et võõraid inimesi territooriumile sisse ei lase,” lausus Nõmm. Kindlasti kasutab Nõmm ka võrke, et vältida igasugust kokkupuudet rändlindudega. Kui haigusekolle peaks jõudma väga lähedale, siis lõpeb ka igasugune kanade söötmine õues. “Linnud saavad õue jalutama ja värsket õhku hingama, muu asi jääb ära.”