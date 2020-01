BIGBANK-i alistanud Saaremaa VK tõusis liidriks

“Ootasin vastaselt rohkem vastupanu,” tunnistas peatreener Ioannis Kalmazidis. “Aga me mängisime ise väga soliidselt ja keskendunult ning hoidsime väljakul distsipliini. Tegime Tartule vastumängu väga keeruliseks ja nende ründajatel oli meiega väga raske.”

Kuressaare spordihoones oli Saaremaa kogu kohtumise jooksul domineerivam pool ja ületas BIGBANK-i igas elemendis. Ja kui teise geimi algul jäädi 0 : 4 kaotusseisu, tuldi sellest kiirelt välja. Revanš detsembri lõpus karikafinaalis saadud kaotuse eest oli magus.

Edasiminek kaitsetöös

Ioannis Kalmazidis ütles, et mäng ei olnud kindlasti perfektne ja ta ei ole kunagi sada protsenti rahul. “Alati saab paremini mängida,” märkis peatreener. “Aga ma mõistan, et kui on selline edu, siis kiputakse väljakul pisut fookust kaotama, ja teise geimi algul see ka juhtus. Õnneks ärkasime kiirelt ja panime masina täispööretel tööle. Samas oleme kindlasti võimelised veel paremini mängima.”

Peatreeneri sõnul on treeningutel tehtud edasiminek kaitsetöös. “Blokk ja kaitse koos,” selgitas Kalmazidis. “Täna saime palju tagasi tulnud palle üles ja see annab meeskonnale psühholoogilise eelise. Hea kaitse annab võimaluse vasturünnakuteks ja selle pealt saime ka kindluse. Samas saame ka siin veelgi juurde panna.”

Meeskonna keskblokeerija Henri Treial tunnistas, et ta ei arvanud, et võit nii lihtsalt tuleb. “Mingisugused pinged pärast karikafinaali kaotust veel olid, aga suutsime pea selge hoida ja saime tabloole sellised ilusad numbrid,” lausus ta. “Ma arvan, et kõik algas servist. See õnnestus täna suurepäraselt, saime nad võrgust eemale ja tänu sellele toimis meil ka blokk väga hästi. See oli üks peamisi eduelemente.”

Tippvormi veel pole

Treiali hinnangul oli treeneri roll edus väga suur. “Eks me oleme trennis ka väga-väga head tööd teinud, meil on kindel siht silme ees, mida me tahame, ja kõik on tipp-topp,” tõdes ta, lisades, et meeskond siiski tippvormis veel pole, kuigi selle mängu puhul võib seda peaaegu öelda.

Karikafinaalis saarlastele palju pahandust teinud BIGBANK-i temporündaja Alex Saaremaa hinnangul jäädi seekord võõrustajatele kõiges alla.

“Rünnakul ei suutnud hakkama saada, vastuvõtt oli kehv ja ilmselt see kerge bussisõit ka väsitas. Aga keskendume järgmistele mängudele ja unustame selle,” rääkis ta.