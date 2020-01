Mati Kaalust sai üleilmse loomaaiaühingu auliige

"Kui kristalselt aus olla, siis on see minu jaoks vägagi liigutav teade," vahendas Tallinna loomaaed Mati Kaalu kommentaari. "Olen ju 48 aastat olnud loomaaianduses tegev ja kui WAZA, mis ühendab juhtivaid teaduspõhiselt tegutsevaid loomaaedu üle kogu maailma, on pidanud vajalikuks teha niisugune otsus, siis võib uskuda, et kõik see 65% minu senisest elust pole siiski olnud pelgalt tühikargamine."