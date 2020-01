Villi Pihl ostis Staadioni hotelli

Aastaid tagasi Kuressaare Sanatooriumis ja Grand Rose´is juhina töötanud Pihl ei pea oma ostu üllatavaks, kuna on oma sõnul majutusäriga kursis. Pihl ütles, et kavatseb linnastaadioni ääres asuvas hotellis majutuse pakkumisega jätkata peamiselt suveperioodil.

Hotell paikneb kahel kinnistul, mille pindala on kokku 1352 m². Kahekorruselise silikaatkivist hoonekompleksi üldpind on 1383 m², mugavustega tube on 31. Hotell on korras ja suuremat remonti Pihl ette võtta ei kavatse. Praegu suletud majutusasutus avatakse turismihooajaks. Hotelli senine omanik Jaan Pärn müüs seda juba paar aastat. Pärn majandas hotelli pea 30 aastat.