See kõik on loodetavasti ühe suure projekti algpunkt. Meeskonna ja rattatootja QUICK, kes on ka tiimi nimisponsor, eesmärk on saavutada 2027 aastaks Pro Teami staatus. Selline meeskonna staatus annaks hüpoteetiliselt võimaluse osaleda mõnel suurtuuril ning ka klassikutel, kuid see pigem jääb ainult paberi peale. Eesmärk eeldaks hoopis teistsugust eelarvet ning lähenemist.