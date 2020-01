Orissaare kaubanduskeskus avab uksed mai lõpul

“Kui keegi tahab millegipärast järgmise 40 aasta jooksul selle koha peale ehitada midagi uut, siis ta teab, kuhu on tänasest päevast märk maha pandud,” sõnas Koov, tõdedes, et nüüdseks lammutatud eelmise kaubanduskeskuse 1980. aastal paikapandud nurgakivi jäigi leidmata.

Kaubanduskeskuse arhitekt Hannes Koppel ütles Saarte Häälele, et uue kaupluse kavandamisel tuli jälgida, et maakonna suuruselt teise asula südamesse tuleks väärikas hoone.

Orissaare osavallakogu juht Silvi Teesalu, kes loovutas nurgakivi jaoks oma Coopi säästukaardi, ütles, et vana kaubanduskeskus oli täiesti amortiseerunud. Kaupluse ostjate eest varjatud osas olid nõukogudeaegsed hallitust ja niiskust täis ruumid ning katus tilkus läbi. Suur osa majast oli täiesti kasutamata. Seetõttu võttis Orissaare rahvas uudise, et Coop hakkab ehitama kauplust, väga rõõmsalt vastu. “Praegu me oleme uue ootuses nii kannatlikud, et pole mingit nurinat,” rääkis Teesalu. “Käime Muhus ja lahvka peal, saame hakkama!”