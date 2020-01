Asva seikluspark ja Triigi kontserdisaal tõstavad kaupmeeste käivet

2017. aastal Triigi sadamasse ehitatud esinemispaik pakub juba mitmendat suve kontserte haritud maitsega muusikasõbrale ja publikut jagub igale kontserdile. Triigi Filharmoonia nime all tegutsevad suvesaarlased toovad Triigi lahe äärde esinema eksperimentaal- ja jazzmuusikuid ning tehtud on ka näiteks “Raadio ööülikooli” avalikke salvestusi.

Triigi sadamast mõni kilomeeter eemal Leisis tegutseva Villa Inga külalistemaja omanik Inga Magus ütles, et Triigi kontserdid annavad ka temale teenimisvõimaluse. Peaaegu kõik Triigi sadamas esinevad artistid ööbivad Villa Inga külalistemajas ja paljud kontserdikülastajad astuvad ka enne või pärast kontserti läbi Villa Inga restoranist. “Meie oleme küll hästi rahul, et selline asi on tehtud – meil on ainult positiivseid sõnu,” rääkis Magus.

Triigi kontserdimaja meelitab publikut kohale ka mandrilt. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Triigi poolsaare elanike jaoks suvisest kontserdiprogrammist otsest kasu küll ei ole, ent külarahvas pooldab Triigi Filharmoonia tegevust igati. “Küsimus ei ole selles, mida mina külaelanikuna võidan, vaid et võidab terve Saaremaa,” märkis üks Triigi küla elanik. Tema hinnangul võiks sarnast ettevõtlikkust Saaremaal palju rohkem olla. “Minu poolest võiks igas küla midagi olla. Turiste peab ju meelitama, ükskõik kuidas sa oskad või suudad seda teha,” lisas ta.

Leisi teenuskeskuse juht Tuuli Pärtel ütles, et Triigi kontserdid on alati välja müüdud. Leisi piirkonna külastajate mõju kohalikule majandusele saab palja silmaga mõõta eelkõige Coopi kaupluses, mis on suvel toidukaubast sageli üsna lagedaks ostetud.

Seiklejad tahavad ka poes käia

Asva viikingite küla seikluspark Laimjala külje all pole küll veel päriselt valmis, ent olemasolevad atraktsioonid ja üritused toovad rahvast kohale omajagu. Äriliselt on seikluspark kasulik ka Laimjala kauplusele. Poe omanik Liivi Saagpakk ütles, et eelmise suve suurim käive pärineb päevast, mil Asva viikingite küla seikluspargis peatus roheliste rattaretk. “Ma arvan, et pealelõunat käis poest läbi suurusjärgus umbes tuhat inimest,” lausus Saagpakk. Rattarahvas seadis end poejärjekorda kell üks päeval ja saba püsis kogu ülejäänud päeva. Osteti põhiliselt jooke ja jäätist. “Ütlen ausalt: käisin vahepeal Kallemäelt asju juurde toomas, sest kõik joogid said otsa,” rääkis kaupmees, kellele kuulub ka 15 km kaugusel asuv Kallemäe pood.

Asva viikingikülas saab näha ka mõõgavõitlust. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Erinevalt Coopi kauplustest korraldajad Laimjala poepidajat rattaretkeliste nii massilisest poekülastusest kahjuks ette ei hoiatanud. Siiski tuldi erandolukorraga toime. “Üle me selle päeva elasime, kuigi pood oli pärast suhteliselt tühi,” tõdes kaupluse omanik, kelle sõnul kujunes rekordpäeva käive tavalisest kolm-neli korda suuremaks.

Iga kord, kui seikluspargis mõni üritus toimub, toob see lisakäivet ka poele. Pole muidugi võimalik öelda, milline ostja on seikluspargi külastaja, aga mingil määral satub neid poodi ka tavalistel päevadel. “Mida rohkem on põhjust piirkonda tulla, seda suurem kasu meile kõigile,” leidis Liivi Saagpakk.